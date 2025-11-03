LdC : Le groupe du Bayern Munich face au PSG

A la veille du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, le Bayern Munich a communiqué un groupe de 20 joueurs convoqués par Vincent Kompany. Aucune surprise n’est à souligner.

Le choc de la quatrième journée de Ligue des Champions opposera le PSG au Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, les Bavarois ont publié le groupe de 20 joueurs convoqués par Vincent Kompany. Le technicien belge n’a réservé aucune surprise et seul un joueur manque à l’appel : Jamal Musiala. L’international allemand récupère bien de sa terrible blessure survenue le 5 juillet dernier en Coupe du Monde des Clubs face au Paris Saint-Germain, mais devrait retrouver la compétition au mois de décembre seulement. Hiroki Ito est lui annoncé absent jusqu’à la fin de l’année après une fracture du pied, quand Alphonso Davies est lui aussi attendu pour la fin de cette année 2025, après une rupture du ligament croisé en mars dernier.

Le groupe complet du Bayern Munich

Image : X @FCBayern