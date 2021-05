Mbappé et Dagba dans la pré-liste pour les JO (L’E)

Il reste encore trois ou quatre matches au PSG avant la fin de la saison. Mais pour certains de ses joueurs la saison ne sera pas terminée après le match à Brest (23 mai). En effet, il y aura l’Euro (11 juin-11 juillet), l’Euro Espoirs ainsi que la Copa America. Mais il y aura aussi les Jeux Olympiques de Tokyo (2 juillet-7 août 2021). Une compétition pour laquelle la France est qualifiée. Et selon les informations de l’Equipe, Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs et qui aura aussi en charge l’Equipe de France Olympique, a placé Kylian Mbappé et Colin Dagba dans sa pré-liste pour les JO. “Cela ne veut pas dire grand-chose compte tenu du nombre de pré-convocations envoyées, près de 85 selon les désidérata du Comité olympique international (CIO)“, indique tout de même le quotidien sportif. Le numéro 7 parisien a toujours fait savoir qu’il aimerait un jour jouer les JO même si pour cette édition 2021 cela s’annonce difficile. Il doit déjà jouer l’Euro avec les Bleus et le PSG ne souhaite pas le faire enchaîner deux compétitions d’affilée qui retarderaient son début de saison 2021-2022 avec les Rouge & Bleu.