Alain Fischer voit Kylian Mbappé comme ambassadeur “idéal” pour la vaccination

Kylian Mbappé passera-t-il d’une campagne européenne à une campagne de communication pour le vaccin anti-Covid ? Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, a donné le nom de l’attaquant de 22 ans du PSG et de l’équipe de France dans une interview au Parisien. L’objectif étant de parler aux jeunes majeurs qui pourront se faire vacciner à compter de mercredi prochain. “Je pense qu’à cet âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l’heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs… Mbappé serait l’idéal.” Pour rappel, Kylian Mbappé a été touché par le Covid.