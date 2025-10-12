Mbappé s’inspire de Marquinhos pour son rôle de capitaine chez les Bleus

Capitaine de l’équipe de France depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé explique s’inspirer de plusieurs joueurs qu’il a côtoyé, dont Marquinhos, son ancien coéquipier au PSG.

Après la retraite internationale d’Hugo Lloris et la retraite sportive de Raphaël Varane, Didier Deschamps a décidé de confier le rôle de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. Ce dernier avait déjà endossé ce rôle quelques fois avec le PSG, lui qui faisait partie des vice-capitaines derrière Marquinhos, le capitaine des Rouge & Bleu depuis le départ de Thiago Silva durant l’été 2020. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’attaquant a expliqué s’être inspiré de plusieurs joueurs qu’il a côtoyé pour son rôle de capitaine des Bleus. Il a cité deux de ses anciens coéquipiers au PSG, Marquinhos et Sergio Ramos.

« Quelqu’un qui s’est imprégné de l’ADN du club et qui représente parfaitement le club aujourd’hui »

« J’ai connu Sergio Ramos, c’est vraiment un capitaine dans l’âme. Pas seulement sur le terrain, même dans la vie, même dans le vestiaire. Il était toujours là pour aider les autres. Et pourtant, il n’était pas capitaine à Paris. Il a vraiment ce truc en lui. Je pense que lui est né pour être capitaine. Après, j’ai eu Marquinhos au PSG. Marqui, très chambreur, quelqu’un qui s’est imprégné de l’ADN du club et qui représente parfaitement le club aujourd’hui. »