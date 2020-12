C’est l’information de cette fin de matinée, elle nous vient de lequipe.fr. Mediapro/Téléfoot, c’est fini ! Un accord a été trouvé dans le cadre de la médiation menée par Marc Sénéchal, le conciliateur nommé par le Tribunal de commerce de Nanterre. Julien Bergeaud, le directeur général de la chaîne Téléfoot, a annoncé ce matin lors d’une réunion en interne qu’un accord avait été trouvé entre Mediapro et la Ligue de football professionnel (LFP). La nouvelle chaîne de football va donc s’arrêter, sans qu’on sache encore précisément quand. “En parallèle, se tient au même moment un conseil d’administration de la LFP. Des négociations se sont déroulées jusque tard la nuit dernière. Reste à connaître le calendrier définitif de cette sortie de crise”, écrit le média sportif. Selon les informations du Parisien, Mediapro versera 100M€ de dédommagement à la LFP en l’échange de la garantie de ne pas engager de poursuites judiciaires.

Débarrassé de Mediapro, la LFP va devoir trouver un diffuseur solvable, fort. Canal Plus est perçu comme le sauveur. La chaîne cryptée est prête à se payer la L1 pour 590M€, plus environ 100M€ de bonus atteignables. Aura-t-on un écran noir prochainement si la chaîne Téléfoot ferme rapidement ? Canal Plus, voire beIN Sports pourraient assurer la transition. Techniquement, ce serait possible. “Canal Plus et BeIN Sports pourraient récupérer les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Des messages internes ont été passés dans ses sociétés pour demander aux collaborateurs de se tenir “prêts” à diffuser les matches. Et il y en a beaucoup jusqu’à la trêve de fin d’année, avec quatre journées de championnat programmées, soit un match tous les trois jours”, explique RMC Sport. Enfin, quelle solution pour les 600.000 clients déclarés par la chaîne Téléfoot ? Si la chaîne de Mediapro cesse d’émettre totalement, ce qui semble être le cas, le code civil permet de suspendre les paiements.