La chaîne Téléfoot, diffuseur majoritaire de la Ligue 1, et la Ligue 2, pour le compte de l’agence audiovisuelle Mediapro, pourrait très prochainement fermer. La médiation avec la Ligue de football professionnel (LFP) menée par Marc Sénéchal, le conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, n’a toujours pas trouvé son issue. Les deux parties se laissant jusqu’au 18 décembre pour trouver un accord définitif. Mediapro, qui n’a pas versé les 2e et 3e traite (172 et 152M€), exige une baisse des tarifs tout en cherchant une porte de sortie qui lui éviterait des poursuites en justice. Le détenteur des droits TV (80% de la Ligue 1), pour la période 2020-2024, aimerait tirer le rideau avec un minimum de conséquences par rapport à la Ligue mais aussi les fournisseurs d’accès qui le diffusent, dont SFR, Free, Orange et Bouygues Télécom. Vincent Labrune, président de la LFP, souhaiterait de son côté, selon L’Equipe, récupérer les droits télé plus un chèque de 140M€ (valorisation des matches diffusés alors que l’ardoise est de 324M€). Mediapro serait disposé à verser moins de 50M€ comme enveloppe d’adieu. Si aucune issue n’est trouvée, une longue et fastidieuse bataille en justice sera lancée. Ce qui n’est pas dans l’intérêt des différents acteurs, dans un contexte d’urgence à cause de la crise sanitaire et économique. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, est à priori partisan d’une ligne dure vis-à-vis de Mediapro, a confié un observateur au quotidien sportif.

Débarrassé de Mediapro, la LFP va devoir trouver un diffuseur solvable, fort. Canal Plus est perçu comme le sauveur. La chaîne cryptée est prête à se payer la L1 pour 590M€, plus environ 100M€ de bonus atteignables. Des chiffres qui ne sont pas hors-sol. “Mais Canal Plus ne veut pas bouger avant que l’horizon ne soit totalement dégagé”, rapporte L’Equipe. Avec le risque d’écran noir en plus des huis clos pour les supporters… A moins que Canal Plus, beIN Sports ou RMC Sport n’assurent la transition. Techniquement, ce serait possible. Enfin, quelle solution pour les 600.000 clients déclarés par la chaîne Téléfoot ? Si la chaîne de Mediapro cesse d’émettre, le code civil permet de suspendre les paiements. Si la chaîne Téléfoot continue de diffuser des contenus football, cela peut être plus compliqué. Et les Netflix, SFR, Free, Orange et Bouygues Télécom se trouveraient coincés avec des clients mécontents. Bref, il va falloir encore attendre pour y voir plus clair.