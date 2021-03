Même s’il joue peu, Bakker “estime être au bon endroit”

Mitchel Bakker vit une saison contrasté au PSG. Joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel durant la première partie de saison (1329 minutes toutes compétitions confondues), le latéral gauche ne joue plus du tout avec Mauricio Pochettino (450 minutes). Actuellement avec les Pays-Bas U21, il a évoqué sa saison parisienne depuis l’arrivée du technicien argentin.

“Les matches de France ne sont pas diffusés ici (aux Pays-Bas, ndlr) et je joue aussi un peu moins qu’avant. Je suis content d’être avec les juniors néerlandais. Pochettino fait des choix et s’en tient à certaines personnes. Je joue moins. Je me suis déjà assis avec l’entraîneur, oui. Il me dit que je dois faire de mon mieux et que mes chances viendront naturellement, assure Bakker dans une interview accordée à Nos. Je sais que ce n’est pas facile, tout le monde le sait. Je le sais moi-même. Mon avenir ? J’ai encore quelques mois à Paris avant l’ouverture du marché des transferts. Après nous verrons, mais je suis au bon endroit.“