Mercato : le PSG craque bien pour Summerville

À la recherche d’un ATTAQUANT POLYVALENT, le PSG serait bien intéressé par Crysencio Summerville, le virevoltant joueur de West Ham.

Difficile de dire si le Paris Saint-Germain sera particulièrement actif lors du mercato estival. L’an dernier, seules trois recrues avaient posé leurs valises en terre parisienne : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi et Renato Marin. Un bilan assez mitigé, mais qui n’a toutefois pas empêché le club de la capitale de réaliser l’incroyable back to back. Et, pour l’heure, on ne peut pas dire que les rumeurs soient nombreuses alors que la Coupe du monde est lancée depuis six jours en parallèle.

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Le PSG est bien sur la trace de Summerville

Parmi les rares pistes évoquées, on retrouve un certain Crysencio Summerville. L’l’attaquant de 24 ans de West Ham, buteur avec les Pays-Bas pour l’entrée en lice des Oranges dans ce mondial, ferait partie des options étudiées par Luis Campos. Une information évoquée ici, et confirmée par Fabrizio ROMANO : la fusée néerlandaise a bien fait l’objet d’une prise de renseignements du PSG en vue de cet été.

Pour rappel, West Ham attendrait pas moins de 50 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ de Crysencio Summerville.