Mercato : Nico Schlotterbeck, la nouvelle priorité défensive du PSG ?

Le PSG, en quête de renforts défensifs pour la saison prochaine, aurait jeté son dévolu sur le jeune et prometteur défenseur allemand du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck.

Selon les informations du journal allemand BILD, le PSG serait très intéressé par le profil de Nico Schlotterbeck. Le club de la capitale française aurait même déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur et le Borussia Dortmund pour tenter de trouver un accord. Issu de la génération 1999, Nico Schlotterbeck est un défenseur central gaucher, d’1m91. A l’échelle internationale, l’Allemand compte 11 sélections avec la Mannschaft. Le joueur est réputé pour sa solidité, sa vitesse et son excellente qualité de relance. Lors de la saison 2023 / 2024, il a été un élément clé de la défense du Borussia Dortmund, participant à 48 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison en cours, Nico Schlotterbeck a pris part à 36 rencontres, et continue de réaliser de bonnes performances malgré une saison un peu plus compliquée dans l’ensemble pour l’actuel onzième de Bundesliga. S’il évolue dans les rangs du BVB depuis 2022, le défenseur est sous contrat avec son club jusqu’en juin 2027. Ainsi, le PSG voit en Schlotterbeck le successeur idéal de Marquinhos, à l’aube des 31 ans du Brésilien et capitaine parisien. L’arrivée du jeune allemand permettrait donc de rajeunir et de renforcer la défense parisienne, tout en apportant une nouvelle dimension athlétique et technique.

Cependant l’opération n’est pas toute faite pour les dirigeants du club de la capitale. En effet, selon les informations de BILD, Le Borussia Dortmund ne serait pas vendeur et le joueur lui-même pourrait être réticent à quitter son club actuel. De plus, d’autres grands clubs européens, comme le Bayern Munich et Manchester United, seraient également sur les rangs. En 2022, Nico Schlotterbeck a été transféré de Fribourg au Borussia Dortmund pour 20M€. Aujourd’hui, le prix d’un potentiel transfert de l’Allemand est estimé par certains médias aux alentours de 40 à 50 millions d’euros. Son salaire actuel oscille autour de 3M€ par an, mais il est fort probable que le PSG devra lui proposer une augmentation significative pour le convaincre de rejoindre le groupe de Luis Enrique.