PSG : Un stade omnisports en cas de franchise NBA ?

La NBA explore activement la possibilité d’installer une franchise à Paris et aurait contacté les propriétaires du PSG, Qatar Sports Investments (QSI). Cette démarche ambitieuse pourrait révolutionner le paysage du basket en France et offrir une visibilité mondiale accrue à la capitale.

Selon les dernières informations du Parisien et RMC Sport, la NBA a initié des discussions avec Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain, concernant l’implantation d’une franchise NBA à Paris. L’information, bien que préliminaire, témoigne de l’intérêt croissant de la ligue américaine pour le marché européen et du potentiel de la capitale française. Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, a publiquement exprimé son ambition d’étendre la présence de la ligue au-delà des frontières américaines et canadiennes. Paris, avec son infrastructure de qualité, son public passionné de sport et son rayonnement international, apparaît comme une destination de choix. Le numéro un de la ligue américaine de basket a déjà échangé avec Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet lorsqu’il était venu assisté à PSG – Manchester City en janvier dernier. Le lien avec la NBA est déjà présent du côté du club de la capitale avec l’intronisation de la superstar Kevin Durant dans le capitale du Paris Saint-Germain, par le biais du fond d’investissement américain, Artcos Partners. La collaboration désormais mythique du PSG avec la marque Jordan est à souligner également.

Un nouveau chantier ?

Si la création d’une franchise NBA reste complexe, la volonté des dirigeants de la ligue américaine d’étendre leur marché en Europe pourrait faciliter les choses. Cependant, le véritable chantier sera celui de la salle. En effet, les dirigeants du Paris Saint-Germain, déjà empêtrés sur le chemin de la construction du nouveau stade pour l’après Parc des Princes, pourraient penser à la construction d’un stade omnisports. C’est ce qu’affirment nos confrères d’RMC Sport qui précisent que « la création d’un fonds d’infrastructure est envisagée pour permettre aux investisseurs de participer à des projets de stades« .