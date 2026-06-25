Mateus Fernandes

Mercato PSG : Mateus Fernandes, ce sera 92M€ !

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet25 juin 2026

Selon la presse britannique, le dossier Mateus Fernandes pourrait bien se boucler à un montant exorbitant. La somme de 92 millions d’euros est notamment évoquée ce jour.

Comme souvent, ce sont les clubs de Premier League qui ouvrent le bal sur le mercato. Auteurs d’une saison catastrophique en championnat, les Spurs font partie de ces grands agitateurs. Roberto De Zerbi compte bien remettre Tottenham sur les rails et ses dirigeants suivent la cadence. Nouvel exemple avec une piste du PSG pour cet été en la personne de Mateus Fernandes.

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Mqteus Fernandes vers West Ham, le montant est XXL

Comme on vous l’indiquait ce mercredi, le Paris Saint-Germain est toujours dans la course pour le milieu de terrain de 21 ans. Problème, malgré sa relégation, West Ham demande énormément d’argent pour ouvrir la porte à un transfert. Et c’est là que Tottenham entre en jeu. Les Spurs, qui ont fait de Mateus Fernandes leur priorité dans l’entrejeu, seraient prêts à accéder aux demandes de leurs homologues londoniens.



Selon le Times, un accord pourrait vite être trouvé sur les bases d’une somme de 92 millions d’euros. Un pactole XXL que le PSG n’aurait, dans tous les cas, pas posé sur la tables des négociations. Surtout que ce secteur n’est pas une priorité absolue pour les deux Luis

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