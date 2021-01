Formée au PSG , Perle Morroni a fait ses débuts avec l’équipe première en 2014. La jeune latérale gauche (23 ans) est l’une des pièces essentielles de l’équipe d’Olivier Echouafni. Invité de l’émission 100% PSG, le mag’ sur France Bleu Paris, elle n’a pas caché sa joie de jouer au PSG, son club de cœur. “Quand j’ai porté le maillot, vraiment, c’était mon rêve qui était réalisé.” L’internationale française s’est ensuite penchée sur le rôle de Leonardo auprès de la section féminine du PSG. “Ça se passe très bien avec Leonardo, il est souvent là, il vient souvent nous voir et nous parler, ça nous donne beaucoup de force, on sait qu’il est derrière nous, ça fait plaisir.” Perle Morroni qui a également évoqué ses références dans le football qui sont Ronaldinho, Marco Verratti – “qui est un très grand joueur et à chaque fois qu’il est sur le terrain on voit qu’il fait la différence” – mais également Cristiano Ronaldo pour son mental et qui est un exemple de travail.