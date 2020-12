Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Nikola Karabatic ne pourra pas disputer la demi-finale du Final4 2019-2020 de l’EHF Velux Champions League entre le PSG Handball et Barcelone (lundi 28 décembre). Cependant, l’international français sera présent avec le groupe pour soutenir ses partenaires. En effet, le joueur de 36 ans sera dans les tribunes de Cologne (Allemagne) pour assister au match des Rouge et Bleu. Dans un entretien accordé au Parisien, le demi-centre du PSG Handball a évoqué ce moment particulier pour lui.

“Ça fait longtemps que je me suis blessé (17 octobre, ndlr) j’ai fait le deuil. L’envie d’être sur le terrain existe, bien sûr. Mais dans ma tête, c’est carré, cette fois ce n’est pas pour moi. Et puis je ne me sens pas exclu de l’aventure. Je viens pour apporter un peu d’énergie et de motivation supplémentaire. Dans ma carrière, j’ai vu des joueurs se blesser pendant des tournois. Je me souviens qu’ensuite, j’avais aussi envie de gagner pour eux”, a évoqué Nikola Karabatic au quotidien francilien. “Le retour à la compétition ? À part recourir au bout de trois mois, je ne me suis pas fixé de date. Ce n’est pas une entorse où en serrant les dents, tu peux reprendre quand même. Là, c’est une greffe, je vais vraiment attendre que tous les feux soient au vert.”

Dans cet entretien, Nikola Karabatic a également évoqué la double confrontation (16 février et 10 mars) entre le PSG et le FC Barcelone en 8es de finale de l’UEFA Champions League. “C’est vrai ça, au foot aussi ils vont jouer le Barça ( rires ). Au foot, ça se jouera sur deux matchs avec le retour au Parc. Ce sera un avantage d’autant que, d’ici-là, il y aura peut-être un peu de public au stade et ils auront récupéré leurs blessés. Au complet, le PSG sera favori. Au hand, c’est différent : on va jouer sur un match sec, sans public, face à un Barça au complet… Les Espagnols sont favoris, même si on sait très bien que la notion de favori ne veut pas dire grand-chose.”