La faute au Covid, le Final Four de la Ligue des Champions 2019-20 de handball, ce sera les 28 et 29 décembre à Cologne. Et quelle affiche va nous concerner ? Comme en football, une opposition entre le FC Barcelone et le PSG. Mais ici il s’agît d’une demi-finale européenne, après-demain, devant les 20.000 places vides de la Lanxess Arena (Kiel-Veszprém est l’autre affiche du Final 4 de Champions League). Un défi de taille pour Paris qui en six confrontations contre les Catalans depuis 2013 n’en a gagné qu’une seule, le 12 novembre 2016 à Coubertin. Le PSG sera donc un outsider à Cologne, mais c’est peut-être ce qu’il lui faut pour enfin décrocher un premier titre européen.

“On fait tout pour être prêts, mais c’est très difficile de savoir à l’avance ce qui peut se passer sur un match. Le niveau est très élevé, je pense que chaque match se jouera sur des petits détails. Ce qui est certain, c’est que le PSG ne sera pas favori“, explique le Danois au Parisien. “Ce Final Four aurait dû se dérouler il y a six mois. Ce qui est vraiment scandaleux, c’est de jouer deux matches en deux jours. C’est nul d’imposer aux quatre équipes une cadence aussi infernale, alors que ces moments sont parmi les plus importants de notre vie. Je me demande comment ceux qui vont se qualifier pour la finale auront le temps de la préparer!“