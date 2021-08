[MAJ] Pablo Sarabia intégré dans le deal pour Nuno Mendes ? (L’E / RMC)

Alors que le mercato fermera ses portes dans quelques heures (à 23h59), le PSG pourrait accueillir une dernière recrue pour renforcer son effectif au poste de latéral gauche. En effet, avec la reprise progressive de Juan Bernat et la blessure de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo (défenseur central de formation) occupe ce poste depuis le début de la saison. Mais les Rouge & Bleu pourraient profiter d’une dernière opportunité pour se renforcer.

Comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le latéral gauche du Sporting CP, Nuno Mendes, est ciblé par le PSG. « C’est une possibilité réelle comme annoncé par la presse portugaise », rapporte le média sportif. De son côté, le club portugais est vendeur mais attend un chèque de 40M€ pour son international portugais de 19 ans. Selon certaines sources, le PSG serait en concurrence avec Manchester United, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone dans ce dossier.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano, rapporte que le Sporting CP est ouvert à une vente et que l’agent du joueur – Miguel Pinho – a été en contact avec le PSG et Manchester City ces dernières minutes. Le journaliste italien confirme que le club portugais demande 40M€ pour le natif de Sintra, sous contrat jusqu’en 2025.

[MAJ 17h20] De son côté, L’Equipe indique que Pablo Sarabia prendra la direction du Sporting CP sous la forme d’un prêt. Pas dans les plans de Mauricio Pochettino, l’international espagnol est à la recherche d’un temps de jeu plus conséquent. « Il reste encore quelques détails à finaliser (avec ou sans option) mais la transaction est en bonne voie. » Et selon le quotidien sportif, cette transaction permettrait de réaliser un échange de prêt entre les deux clubs. En effet, le PSG en profiterait pour négocier un prêt de Nuno Mendes, « auteur d’une saison 2020-2021 époustouflante sous les couleurs du Sporting », rapporte L’Equipe. De son côté, RMC Sport ajoute que « Pablo Sarabia fait partie du deal et pourrait s’engager avec le club portugais. »

