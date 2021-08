Blessures : Bernat très optimiste, Kurzawa pessimiste

Deux latéraux, deux gauchers, mais deux tendances. Si Juan Bernat se rapproche d’un retour sur les terrains, Layvin Kurzawa pourrait s’en éloigner. Commençons par les propos plein de sourires de l’Espagnol sur le Twitch du PSG : “Mon retour à la compétition est prévu pour l’après trêve internationale si tout va bien. Je m’entraîne avec l’équipe. C’est vrai que des fois après des entraînements il y avait des problèmes. C’est normal après un tel arrêt. Les premières semaines ça m’a coûté un peu. Mais là maintenant je fais tout normalement avec le groupe. Je suis très content. Je commence à oublier tout ça, le genou est parfait. Je suis heureux de pouvoir rejouer, et encore plus au Parc des Princes, avec le public. Et reprendre du plaisir.”

Layvin Kurzawa s’est montré lui plus sombre : “J’étais bien, j’étais bien et après j’ai eu des petites douleurs à l’adducteur, c’est ce que j’avais eu il y a un petit moment et c’est revenu hier (mardi). C’est chiant à guérir surtout…” a commenté le latéral gauche sur Twitch.