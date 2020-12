L’officialisation tarde à venir mais Mauricio Pochettino sera le nouvel entraîneur du PSG après le départ de Thomas Tuchel. Le technicien argentin devrait diriger sa première séance d’entraînement dimanche après les 10 jours de vacances accordées aux joueurs parisiens. Et selon les informations de The Independent, Pochettino a bien préparé sa future arrivée sur le banc du PSG. Le média anglais explique que lors de son année sabbatique après son limogeage de Tottenham, il avait mandaté son staff pour qu’il observe les Rouge & Bleu, l’une des équipes qui intéressait Mauricio Pochettino pour son futur. The Independent poursuit en indiquant que l’ancien défenseur central avait également disputé avec Unai Emery – lui aussi remercié par Arsenal presque en même temps – pour savoir comment il avait vécu ses deux années sur le banc du PSG (2016-2018). Mauricio Pochettino semble donc prêt à devenir l’entraîneur du PSG. Il ne manque plus que l’officialisation.