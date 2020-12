Mauricio Pochettino (48 ans) n’est pas encore officiellement l’entraîneur du PSG, mais il fait tourner les têtes. Notamment en Grande-Bretagne où les rumeurs pullulent dans les médias. Visiblement, de l’autre côté de la Manche, on pense que l’Argentin va pouvoir recruter à tour de bras à Paris. Les noms de Spurs ou anciens de Tottenham sont lancés. L’Interiste Christian Eriksen (potentiellement dans le cadre d’un échange avec Leo Paredes), le souffre-douleur de José Mourinho Dele Alli (en prêt), et même… Serge Aurier, Hugo Lloris et Harry Winks, sont mis sur la table par la version locale d’Eurosport.

Le tabloïd The Sun parle lui d’un transfert (à 50M£) de l’attaquant Wilfried Zaha (Crystal Palace, 28 ans, sous contrat jusqu’en 2023) car Mauricio Pochettino le voulait quand il était coach de Tottenham. Du côté du Daily Mail on peut lire que “Pochettino devrait faire une offre de prêt pour Dele Alli une fois qu’il prendra la succession au PSG. Le duo a travaillé avec beaucoup de succès aux Spurs, mais Alli est fermement en disgrâce sous José Mourinho. Le PSG a échoué malgré plusieurs tentatives à signer Alli en prêt cet été, mais il tentera à nouveau en janvier.” Bref, en Angleterre on imagine que Mauricio Pochettino va faire son marché dans les semaines à venir.