Du côté de Barcelone on a toujours une lecture singulière et autocentrée des événements. Donc pour le quotidien Sport, si Thomas Tuchel a été remercié par le PSG, c’est parce que “la perspective des huitièmes de finale à élimination directe contre le FC Barcelone fait très peur, même si l’équipe des Blaugrana ne fait pas partie des favoris de la compétition aujourd’hui.” A Paris, on tremble à l’idée d’affronter un Barça revigoré le 16 février et le 10 mars, et puis “Leo Messi intimide“. C’est un autre argentin qui doit prendre la succession de Thomas Tuchel : Mauricio Pochettino. L’ancien défenseur du PSG (2001-2003) remarqué en tant que coach du côté de Tottenham présente l’avantage d’être potentiellement “plus proche des stars sud-américaines, comme Di Maria ou Neymar, et d’avoir été un footballeur d’élite, contrairement à ses prédécesseurs, Thomas Tuchel ou Unai Emery”, observe enfin le journal sportif catalan. Il est vrai que dans le vestiaire du PSG, la langue espagnole va être encore plus présente avec “Poche”.