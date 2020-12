Ce soir à 21h (RMC Sport 1 / la chaîne Téléfoot), le PSG aura son destin entre ses pieds en vue d’une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Pour cela, les Parisiens devront au minimum récolter un point face à l’Istanbul Basaksehir, dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une victoire permettrait notamment aux Rouge et Bleu d’occuper la première place du groupe, synonyme d’une tirage au sort “plus clément” et d’un 8e de finale retour à domicile. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur Juan Bernat, Julian Draxler, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Alors, comment sentez-vous ce match face à l’Istanbul Basaksehir. Annoncez votre pronostic ici ! Samedi dernier, les Parisiens s’étaient imposés sur la pelouse du Montpellier Hérault (3-1). Un score annoncé ici par Kayzer_Leo, Patangus, Courgette94, Thierry17, jerm1 et O Burrinho #Fatigué. Félicitations !