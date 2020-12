Ce soir à 21h (Canal Plus), le PSG défiera le MHSC au stade de la Mosson, dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Huit joueurs manquent à l’appel (Kimpembe, Bernat, Verratti, Icardi, Jesé, Neymar, Sarabia, Draxler) côté parisien, mais il faudra tout de même s’imposer dans l’Hérault sous peine de voir la situation se compliquer en Championnat. Alors, comment sentez-vous ce match face à Montpellier ? Annoncez votre pronostic ici ! Mercredi dernier, le PSG s’est imposé comme il le fallait à Old Trafford (1-3). Cette victoire sur ce score, Artikx-Panem et circenses, MugeN, safet, MarcoGufetto #king, Kayzer_Leo, Bro, Apoula Matata, et gicma l’avaient annoncé ici. Félicitations !