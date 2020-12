C’est un match à la senteur européenne qui attend le PSG ce soir (21h/Téléfoot) au Parc des Princes. Le finaliste de la dernière Ligue des champions reçoit le demi-finaliste pour un choc domestique en clôture de la 14e journée. Deux points séparent Paris de Lyon. L’enjeu est donc de taille. Surtout qu’il y a Lille, il y a Marseille… Alors, comment sentez-vous ce match du PSG face à l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas ? Annoncez votre pronostic ici ! Mardi dernier il fallait annoncer que (mercredi) le PSG s’imposerait 5-1 contre Istanbul Basaksehir dans un match définitivement très particulier. Les buteurs : Neymar (x3) et Kylian Mbappé (x2). Ici, ronnie29 et safet avaient anticipé ce score fleuve contre les Turcs. Félicitations !