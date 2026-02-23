Dembélé
Image : psg.fr

PSG / Monaco – Dembélé et Ruiz poursuivent leurs soins

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum23 février 2026

À J-2 du barrage retour de la Ligue des champions entre le PSG et l’AS Monaco, Luis Enrique pourrait une nouvelle fois composer sans deux de ses cadres.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Avec sa victoire 3-2 à l’extérieur lors du match aller, le club parisien a pris une option pour la qualification en huitièmes de finale de la compétition. Mais les joueurs de Luis Enrique devront terminer le travail devant leur public.

LdC – PSG Monaco : István Kovács au sifflet

Plus aucune douleur pour Désiré Doué

Et pour cette rencontre face à l’ASM, le technicien espagnol ne sait pas encore s’il pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs cadres. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Ousmane Dembélé, touché au mollet, et Fabian Ruiz, absent depuis un mois en raison d’une blessure à un genou, ont poursuivi leurs soins ce lundi au Campus PSG, alors que le reste de leurs coéquipiers ont bénéficié d’une journée de repos. « Les forfaits de l’attaquant et du milieu de terrain n’ont pas encore été actés pour le play-off retour de Ligue des champions contre Monaco. »

Un nouveau point sera fait ce mardi avec le point médical. Concernant Désiré Doué, touché aux adducteurs face au FC Metz, il ne ressent plus de douleurs et devrait même être présent aux côtés de Luis Enrique ce mardi pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à 13 heures. En revanche, les forfaits de Senny Mayulu et Quentin Ndjantou semblent déjà actés.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum23 février 2026

Articles similaires

Pacho

La Ligue des champions, Marquinhos, Luis Enrique… Willian Pacho se confie

9 mars 2026
Messi / Vitinha

PSG – La petite pique de Vitinha à Messi, Mbappé et Neymar

9 mars 2026
Yohan Cabaye

Yohan Cabaye maintenu à son poste de directeur du centre de formation du PSG

9 mars 2026
Enzo fernandez

LDC – Fernandez et Rosenior lancent le choc contre le PSG

9 mars 2026
Bouton retour en haut de la page