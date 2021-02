Rabesandratana : “On a assez parlé des absences de Di Maria et Neymar”

Trois jours avant le Barça-PSG, la tension monte avec les défections qui touchent le club de la capitale. En espérant qu’il n’y en ait pas de nouvelles d’ici mardi. Mais il n’y aura pas d’Angel Di Maria, pas de Neymar au Camp Nou, c’est ainsi, c’est acté, plus la peine d’en parler, juge Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG devenu consultant pour France Bleu Paris.

“Les absences de Di Maria et Neymar, je pense qu’on en a assez parlé, même si elles sont importantes. Il faut faire sans, donc on va faire sans. Moi, j’ai plus envie de voir le côté positif dans ce match. Du coup, je suis content d’une chose : le retour de Keylor Navas. Il donne cent fois plus de garanties qu’un Sergio Rico. Même s’il est de mieux en mieux. Le retour de la muraille Navas est la meilleure chose qui pouvait nous arriver avant le match à Barcelone. En dehors de Neymar, s’il y en a bien un qui peut être décisif, c’est Navas. Il représente 11 clean sheets sur 16 matches de L1, 2 sur 6 en Ligue des champions. C’est quand même pas mal. Je sais qu’on a perdu deux armes offensives avec Di Maria et Neymar. Mais si on a Navas, Marquinhos et Kimpembe, on peut voir arriver Messi, Griezmann et Dembélé. Et puis on a des atouts offensifs avec Verratti, Mbappé, Icardi et éventuellement Kean qui sera plus qu’un remplaçant. J’ai envie de voir le côté positif”, a déclaré l’ancien joueur du PSG sur les ondes ce matin.