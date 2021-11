Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 novembre 2021. Le match face à l’AS Saint-Etienne, la première de Sergio Ramos en L1, le milieu de terrain du PSG et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la présence de Sergio Ramos dans le groupe pour affronter l’AS Saint-Etienne ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video). Sa première convocation dans le groupe face à Manchester City cette semaine était « une étape importante alors que ses débuts en rouge et bleu n’ont cessé d’être repoussés en raison de douleurs récurrentes au mollet. » L’Espagnol pourrait même disputer ses premières minutes avec les Rouge & Bleu, mais « il serait toutefois surprenant de voir Ramos démarrer le match dans le Forez. » De son côté, le joueur espère en avoir fini avec ses nombreux pépins physiques « et qu’il peut enfin regarder de l’avant, sans avoir la crainte de retourner illico à l’infirmerie. » Son retour au plus haut niveau pourrait faire du bien au PSG et « son leadership pourrait s’avérer précieux. »

Le quotidien francilien revient également sur les difficultés de coaching pour Mauricio Pochettino avec ses trois offensifs : Kylian Mbappé, Neymar Jr. et Leo Messi. Si « bénéficier de trois superstars sur le front de l’attaque est forcément un atout, cela peut aussi engendrer quelques soucis en matière de coaching en cours de rencontre. » Face à Manchester City, l’entraîneur parisien a conservé ses trois offensifs et a fait entrer Ángel Di María en remplacement d’Idrissa Gueye, cependant l’équipe s’est retrouvée fortement déséquilibrée. Mais remplacer un de ses trois offensifs peut « aussi s’apparenter à un crime de lèse-majesté » et cela pourrait compliquer les relations entre le joueur concerné et l’entraîneur. Mais pour Arsène Wenger, l’équipe doit passer avant tout. « Il n’y a qu’une seule priorité, c’est l’intérêt de l’équipe et le coaching doit ne tenir compte que de ça. Évidemment, j’aurais pu sortir Thierry Henry (Arsenal) à l’époque sur un gros match de C1. Dans la tête du coach il n’y a pas de joueur inamovible (…) La décision de les sortir du terrain est difficile à prendre car ces joueurs hyperdoués, même en difficulté, peuvent réaliser une action exceptionnelle que personne n’attendait. C’est en cela qu’ils sont difficiles à remplacer. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe (ou Ramos), Bernat – Dina Ebimbe, Paredes – Di María, Messi, Neymar – Mbappé

De son côté, L’Equipe consacre sa Une sur Sergio Ramos, qui pourrait disputer son premier match avec le maillot du PSG face à l’ASSE, et ainsi mettre fin à « une interminable attente de près de cinq mois. » Ce feuilleton Ramos avait causé des tensions en interne. « Du président Nasser al-Khelaïfi à l’entourage du joueur, en passant par Doha, le staff médical ou le directeur sportif Leonardo, tout le monde s’en est mêlé et s’est rejeté les responsabilités. » Ces derniers mois, l’Espagnol de 35 ans avait estimé à plusieurs reprises qu’il était prêt pour retrouver la compétition, mais à chaque fois il était trop tôt et il a écouté les recommandations de Mauricio Pochettino et du staff médical qui lui conseillaient de poursuivre ses soins et son travail individuel. Reste à savoir quand il retrouvera ses capacités physiques, lui qui n’a plus disputé un match depuis le 5 mai dernier. De son côté, le joueur reste confiant, comme il l’a expliqué dans un entretien à Prime Video. « Je peux encore jouer quatre ou cinq ans. Le plus important, c’est que la tête tienne encore beaucoup d’années. »

Le quotidien sportif évoque également le secteur du milieu de terrain qui sera privé de nombreux joueurs pour cette rencontre face à l’ASSE : En effet, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera sont forfaits pour ce match. De son côté, Idrissa Gueye est disponible mais avait été sorti par précaution contre Manchester City. Il pourrait souffler ce dimanche. Ainsi, un milieu de terrain composé de Danilo Pereira et Leandro Paredes est envisageable selon L’Equipe. L’option Ángel Di María est également possible, comme l’a récemment expliqué le joueur dans un entretien à RMC. Même s’il peut se passer de certains joueurs pour les prochains matches, « Mauricio Pochettino sait mieux que quiconque qu’aucune contre-performance ne lui sera pardonnée. Encore moins dans le drôle de contexte de ces dernières semaines, où il se retrouve sur le grill et sous pression entre les critiques sur son fond de jeu, l’intérêt de Manchester United à son égard et les éventuelles vues de ses dirigeants pour Zidane »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Di María, Danilo, Paredes – Messi, Mbappé, Neymar

Enfin, le Journal du Dimanche se demande « c’est quand le bonheur ? » Si les résultats du PSG sont conformes aux objectifs du club, « la dream team parisienne n’enthousiasme personne. » Malgré sa place de leader du championnat, le PSG ne domine pas ses adversaires en L1, et en Ligue des champions le club de la capitale ne pourra pas faire mieux que sa deuxième place actuelle. « Ce PSG galactique dégage un sentiment de malaise persistant. Entraîneur, joueurs, dirigeants, supporters : personne ne semble prendre beaucoup de plaisir. » De son côté, Mauricio Pochettino s’est retrouvé au centre des rumeurs l’envoyant à Manchester United. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, l’Argentin donne « l’impression de subir la politique d’empilement de méga stars, le fonctionnement et les attentes, plus que ça ne l’excite (…) Jamais un entraîneur n’avait eu à gérer une telle association de noms. » De plus, le manque d’implication défensive des trois offensifs (Mbappé, Messi, Neymar) est pointé du doigt. En C1, le club de la capitale possède une des quatre plus faibles moyennes en terme de kilomètres parcourus par match.