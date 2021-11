Quel onze du PSG pour affronter l’AS Saint-Etienne ?

Ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video et Canal Plus Sport), le PSG affrontera l’AS Saint-Etienne, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Dans un stade Geoffroy Guichard qui sera privé de ses deux Kops et avec une température hivernale (1°C avec des flocons de neige attendus), le club de la capitale voudra poursuivre son bon parcours en Ligue 1 afin d’accroître son avance en tête et profiter par la même occasion du faux pas du RC Lens face à Angers (2-2) et de la défaite de l’OGC Nice contre le FC Metz (0-1). Pour cette rencontre face à l’ASSE, Mauricio Pochettino sera privé de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Mauro Icardi. De son côté, Keylor Navas est suspendu.

Sauf surprise de dernière minute, Gigio Donnarumma occupera le but des Rouge & Bleu. En défense, la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe est attendue. Sergio Ramos ou Abdou Diallo pourraient être des alternatives pour remplacer l’international français. Les couloirs devraient être occupés par Juan Bernat et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, le coach parisien devra innover. Si Leandro Paredes devrait enchaîner, l’identité des deux autres joueurs qui vont l’accompagner au milieu de terrain reste floue. Danilo Pereira, Idrissa Gueye ou encore Eric Dina Ebimbe sont les solutions. Convoqués pour ce match dans le Forez, Xavi Simons et Édouard Michut pourraient également connaître leur début en Ligue 1 cette saison. Un repositionnement d’Ángel Di María dans l’entrejeu est également envisageable. En attaque, le trio offensif Kylian Mbappé, Neymar Jr, et Leo Messi devrait être reconduit.

L e XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe (ou Ramos), Bernat – Dina Ebimbe, Paredes – Di María, Messi, Neymar – Mbappé

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe (ou Ramos), Bernat – Dina Ebimbe, Paredes – Di María, Messi, Neymar – Mbappé Le XI du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Di María, Danilo, Paredes – Messi, Mbappé, Neymar

: Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Di María, Danilo, Paredes – Messi, Mbappé, Neymar Le XI imaginé par la rédaction de CanalSupporters : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Simons, Paredes, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

