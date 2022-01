Revue de Presse PSG : Brest, Mbappé, Ramos, Zidane, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 16 janvier 2022. La victoire face au Stade Brestois (2-0) en Ligue 1, le nouveau but de Kylian Mbappé, la première de Sergio Ramos au Parc des Princes, les notes des Parisiens et la rumeur Zinedine Zidane au PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la performance de Kylian Mbappé, de nouveau buteur ce samedi soir. Le numéro 7 parisien a ouvert le score pour sa formation. Alors que Neymar Jr est actuellement en soins et que Leo Messi récupère du Covid-19, « Mbappé a fait de cette équipe le Kylian Saint-Germain (…) c’est lui, encore et toujours, qui a pris les commandes du navire pour mener Paris à bon port. » Alors que ses deux compères d’attaque, Mauro Icardi et Ángel Di María, ont une nouvelle fois déçu, l’attaquant français, lui, a fait la différence avec ce qui ressemble à une « spéciale Mbappé » : « une feinte à droite pour venir glisser, de façon chirurgicale, sa frappe au pied du poteau droit du gardien breton. » Il a également profité de sa 151e réalisation avec le maillot parisien pour dédier son but à la jeune Camille, une jeune fille malade qui avait subi des insultes sur les réseaux sociaux.

Cette rencontre face au SB29 a également été marquée par la première des Rouge & Bleu au Parc des Princes en 2022. Malgré une jauge imposée avec 5.000 spectateurs autorisés, le public a pu assister à une belle prestation d’ensemble des hommes de Mauricio Pochettino. Privé de certains joueurs, le club de la capitale a pu compter sur des bonnes performances de Marco Verratti et Kylian Mbappé. De son côté, Gigio Donnarumma a également eu un rôle important dans le but parisien en réalisant une parade XXL face à Cardona en début de match (9e). L’Italien « n’a eu aucun mal à se glisser dans la peau d’un titulaire ni, surtout, dans celle du sauveur que Navas a si souvent endossée. » Autre signe encourageant, la bonne mi-temps de Georginio Wijnaldum jusqu’à sa blessure en fin de première période. Enfin, le fait marquant de la seconde période, l’entrée en jeu de Sergio Ramos et le passage à une défense à trois. Et pour sa première au Parc, l’Espagnol a été ovationné à chaque touche de balle « comme pour rattraper le temps perdu. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 7 – Kehrer 6.5, Marquinhos 7, Kimpembe 5.5, Mendes 6.5 – Herrera 5, Verratti 7, Wijnaldum 6 (Danilo 6) – Di Maria 4, Icardi 4, Mbappé 7

De son côté, L’Equipe consacre sa Une à cette victoire du PSG face à Stade Brestois (2-0), à un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). Et pour le quotidien sportif, les Rouge & Bleu se sont une nouvelle fois reposés sur leurs individualités, Mbappé et Verratti, « mais sans faire d’étincelles collectivement. » Paris aura marqué à deux reprises par Kylian Mbappé et Thilo Kehrer mais « sa soirée ressemblait à celle de son quotidien domestique depuis le début de la saison : une victoire méritée mais sans étincelle, ni un élan collectif. » Paris a notamment pu s’appuyer sur une colonne vertébrale décisive : Donnarumma-Marquinhos-Verratti-Mbappé. Le quotidien se demande si à un mois du match face au Real Madrid, les largesses défensives seront-elles punis plus lourdement. « L’erreur de Presnel Kimpembe ne serait-elle pas sanctionnée plus lourdement ? Les ronronnements au milieu de terrain ne seront-ils pas réveillés par des contres plus punitifs ? »

Pour L’Equipe, le PSG n’est pas une équipe de contre car certains joueurs aiment trop garder le ballon, mais ce n’est pas non plus une équipe de possession « parce qu’elle n’a pas de circuits de passes établis comme ce fut le cas à l’époque de Laurent Blanc. » Alors que sa place n’est pas acquise pour le match face au Real Madrid, Ángel Di María a fourni peu d’efforts défensifs. De son côté, Mauro Icardi « ressemble à une âme en errance. Il ne bouge pas, ou alors bouge mal, est imprécis dans ses remises et ne pense même pas à se déplacer pour libérer un espace à Mbappé. »

Le quotidien sportif revient également sur la première de Sergio Ramos au Parc des Princes, six mois après son arrivée. Lors de son entrée en jeu (72e minute), l’Espagnol a été acclamé par les 5.000 spectateurs présents pour ses premières minutes à domicile. « S’il s’agit bien là d’une marque de soutien, cela lui réchauffera le coeur, lui qui a mal vécu ses apparitions au compte-goutte. » Face à un Stade Brestois inoffensif en seconde période, le champion du Monde 2010 n’a eu aucune situation dangereuse à gérer et « a affiché son aisance et sa sérénité habituelle. » Son entrée a également permis au PSG de passer à une défense à trois avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, et « on peut penser que Mauricio Pochettino a une idée derrière la tête à un mois de la réception du Real Madrid. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 7 – Kehrer 7, Marquinhos 7, Kimpembe 4, Mendes 6 – Herrera 4, Verratti 6, Wijnaldum 4 – Di Maria 4, Icardi 3, Mbappé 7

Pour Le Télégramme, il n’y a pas eu de « miracle pour Brest à Paris. » Face à des Parisiens « pas forcément totalement maîtres de leur sujet (2-0), les Brestois auraient pu s’offrir un tout autre match en se montrant plus réalistes d’entrée de jeu. » Mais Cardona a buté sur un excellent Gigio Donnarumma. Après le deuxième but, le coach brestois, Michel Der Zakarian, a tenté un triple changement pour redonner du dynamisme à son équipe mais en vain. Le SB29 s’incline pour la première fois à l’extérieur depuis le 2 octobre dernier et une défaite face à l’OGC Nice (1-2), soit cinq rencontres sans défaite hors de ses bases en championnat. Les Brestois n’ont plus gagné à Paris depuis 1981, soit plus de quarante ans sans victoire dans la capitale française. De leur côté, les Parisiens enchaînent une dixième victoire de suite en Ligue 1 face au club du Finistère.

Enfin, Le Journal du Dimanche fait un focus sur la famille Zidane. Concernant l’avenir de Zinedine, « aucun indice mais beaucoup de spéculations. Il y a les rares qui se disent dans le secret. Et d’autres qui jugent le mariage inéluctable : Zinedine Zidane entraîneur du PSG, ce ne serait qu’une question de temps. » Pourtant il y a un mois, Leonardo avait répété qu’il n’avait jamais contacté le champion du Monde 1998. De plus, une place semble lui être promise à la tête des Bleus, mais pas sûr que Didier Deschamps quitte ses fonctions après la Coupe du monde 2022. Reste à savoir si l’entraîneur de 49 ans dirigera un deuxième club d’ici là. « Ce n’est pas une obsession. L’intéressé n’a rien dit qui puisse nourrir la rumeur parisienne. »