Pour leur première de l’année au Parc des Princes, les joueurs du PSG ont offert la victoire aux 5.000 spectateurs présents dans l’enceinte, restriction sanitaire oblige. En effet, face au Stade Brestois 29, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés sur le score de 2 à 0, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Si Kylian Mbappé a marqué son but hebdomadaire, Thilo Kehrer a une nouvelle fois répondu présent sur le terrain (noté 7/10 par la rédaction CS). Auteur du but égalisation face à l’OL (1-1) dimanche dernier, l’Allemand a évolué au poste de latéral droit et s’est une nouvelle fois transformé en buteur après un excellent travail de Nuno Mendes sur son côté gauche. Après la rencontre, le défenseur de 25 ans est revenu sur la victoire parisienne et sur son rôle dans le couloir droit de la défense, dans des propos accordés à PSG TV.

« Je pense qu’on a fait beaucoup de choses qu’on avait préparées pendant la semaine, surtout dans la construction et dans la création des occasions. Je pense qu’on pouvait encore marquer un ou deux buts, et de l’autre côté Gigio Donnarumma nous a aussi sauvé une ou deux fois. Du coup, on peut être contents ce soir, c’était un bon match de notre part, même si on sait qu’il y a toujours des choses à améliorer », a déclaré Thilo Kehrer après la victoire face aux Brestois. « Mon début de saison ? Oui dans ce poste-là, en tant que latéral droit, c’est aussi un objectif d’être dangereux dans le camp adverse, de créer des occasions, faire des passes décisives, marquer des buts. C’est ce que j’essaye de faire et j’espère qu’on va continuer comme ça. »