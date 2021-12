Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 décembre 2021. La victoire des Parisiennes en UEFA Women’s Champions League et les nombreux anciens du PSG présents dans les médias.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire des Féminines du PSG en UEFA Women’s Champions League. Déjà assurées de terminer en tête de leur groupe, les Parisiennes ont réalisé un sans-faute avec une sixième victoire de rang face à Breidablik (6-0). Une phase de groupes parfaitement maîtrisée par les joueuses de Didier Ollé-Nicolle qui auront marqué à 25 reprises et avec aucun but encaissé. Sans Marie-Antoinette Katoto (problèmes dentaires), « les championnes de France ont été portées par un doublé de Jordyn Huitema, meilleure buteuse du club (6 buts) sur la scène européenne, et une réalisation de Kadidiatou Diani, qui n’avait plus marqué en Ligue des champions depuis octobre 2019. » Ramona Bachmann et Sandy Baltimore ont également marqué. Victime d’une grave blessure au genou en mars dernier, la milieu de terrain, Luana, a fait son grand retour à la compétition et a transformé un penalty. Désormais, les Parisiennes attendent le tirage au sort lundi prochain à 13 heures pour connaître leur adversaire en quarts de finale.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur les nombreux anciens joueurs et joueuses du PSG présents dans les médias. « Ils sont actuellement une vingtaine à collaborer avec différents médias, principalement pour la télé. Aucun poste n’y échappe : gardiens, défenseurs, milieux et attaquants. » Consultant pour France Bleu Paris et sélectionneur de Madagascar, Eric Rabésandratana trouve logique cette forte présence des anciens des Rouge & Bleu dans les médias. « Je dis juste qu’on est dans une position qui fait qu’on a joué dans un grand club. Et dans un grand club il se passe des choses, il faut gérer certaines choses, une pression personnelle, collective : tout ce qu’on peut retrouver dans le football. Si tu passes dans le vestiaire d’un club moins huppé, tu as beaucoup moins de pression, d’agressivité autour ou à l’intérieur. Il y a donc un côté expérience qui fait que c’est naturel chez les joueurs qui passent dans les grands clubs comme Paris d’être capables de faire ces choses-là. »

De son côté, Christophe Jallet a expliqué le regard qu’il portait sur le PSG dans son rôle de commentateur. « C’est vrai, j’ai tendance à être plus critique. Pas forcément pour ne pas être taxé de favoritisme, mais aussi parce que j’ai envie qu’il réussisse. On a toujours tendance à être plus sévère et exigeant envers un club qu’on affectionne. Mais j’essaye de rester objectif et de garder le regard droit. Mais même si on n’est pas supporter, je crois que le PSG a un tel effectif que tout le monde est assez critique et exigeant envers lui. »