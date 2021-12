Ce jeudi, le directeur sportif du PSG – Leonardo – était présent devant près de 200 étudiants en économie de l’Université de La Sorbonne afin de répondre à quelques questions sur l’économie et la gestion des clubs internationaux. Lors de cette conférence, le dirigeant parisien a également été questionné sur les sujets d’actualité autour des Rouge & Bleu, via des propos rapportés par le journaliste Hadrien Grenier et le compte Instagram « Paris No Limit. » Extraits choisis.

Les avenirs de Mbappé & Marquinhos

« Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut (une prolongation, ndlr)…Ça c’est clair. On va voir (…) Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir. »

Le PSG et la Ligue des champions

« Quand tu regardes notre effectif aujourd’hui, tu te dis que ça fait rêver. On représente dans le monde quelque chose d’unique. Les gens parlent beaucoup mais personne n’a eu ce que l’on a depuis 10 ans. Il manque certes le dernier coup et je pense qu’il va arriver… Il faut surpasser l’idée que tu n’as jamais gagné la Champions League. On doit faire un travail dans nos têtes. Je ne vois pas de limite (…) C’est vrai qu’on n’a pas le palmarès de certaines équipes, mais on a la structure, la qualité et l’organisation. Paris est une ville particulière, par rapport à ce qu’elle représente. Il y a beaucoup de distraction, ça t’enlève un peu la concentration. »

Le cas Xavi Simons

« Xavi Simons veut rester, et c’est normal qu’il veuille un projet sportif. C’est difficile de lui donner, dire que demain ce sera ça, dans un mois ça, dans un an merveilleux. Impossible. Mais aujourd’hui, le règlement met le club dans une situation vulnérable. »

Les jeunes du centre de formation

« La formation est bonne. Il y a un pourcentage important de joueurs qui jouent en Ligue 1 et ailleurs qui sont formés au PSG. Mais le règlement n’aide pas le club. Un jeune de 16 ans signe un premier contrat pro et à 19 ans il est libre. Les équipes qui vivent beaucoup de ventes de joueurs peuvent venir en France, prendre un joueur de 19 ans libre, et il part en Allemagne ou en Angleterre. Il part libre, il ne coûte rien et tu lui donnes un bon contrat. En plus, en France, tu ne peux pas payer une commission aux agents du jeune, mais dans les autres pays tu peux. Nous, on doit convaincre. C’est un système qu’on doit changer. »

Le mercato d’hiver

« Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. Le job de directeur sportif est lourd parce que c’est 24h/24 au téléphone, à te déplacer et à voir avec tes joueurs. Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées, et quand il commence, il se passe des choses que tu n’attendais pas. »