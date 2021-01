Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 7 janvier 2021, lendemain de match nul 1-1 à Saint-Etienne (buts d’Hamouma et Kean) dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1.

“La première de Pochettino a été gâchée par Saint-Etienne et par une défense parisienne bien trop fébrile, notamment sur l’ouverture du score de Romain Hamouma (19e)”, commente l’AFP. “Moïse Kean (22e) a cependant évité à l’Argentin de devenir le premier entraîneur du PSG de l’ère qatarie à perdre pour son baptême du feu. L’ex-entraîneur de Tottenham (2014-2019), privé de Neymar, a pu constater à quel point sa défense pouvait être fragile. Au rayon des satisfactions, il retiendra peut-être l’activité intéressante de Marco Verratti comme meneur de jeu, avec une passe décisive à la clé.“

Mauricio Pochettino “loupe sa première et voit Lyon prendre un peu plus d’avance”, écrit Le Parisien. “Pour ceux qui s’attendaient à des miracles, il faudra se replonger dans les écrits religieux. Un collectif, même aussi talentueux que le PSG, ne redevient pas une grande équipe en claquant des doigts avec l’arrivée d’un nouveau coach. Juger Pochettino sur une première prestation serait risible. […] Certaines choses ne changent pas en 2021, même avec Pochettino. Kehrer continue d’inquiéter par sa fébrilité, Navas reste quasi impérial sur sa ligne, Mbappé cherche encore son meilleur niveau et les latéraux (Dagba et Bakker) n’apportent pas assez offensivement. Heureusement que Kean conserve un certain sens du réalisme. […] L’opération remontada au classement de L 1 débute en tout cas mal pour l’Argentin. En concédant ce nul, le PSG laisse filer l’OL, vainqueur de Lens dans le même temps. L’OM, qui a toujours deux matchs de retard, a repris deux points à son rival. La seule « bonne nouvelle » est venue de Lille, défait par Angers. Mais si Paris doit attendre un échec des autres pour sourire, il est vraiment signe que les temps ont changé.“

Les notes du Parisien pour les joueurs du PSG : Navas : 7. Dagba : 4,5. Kehrer : 4. Marquinhos : 6,5. Bakker : 5,5. Herrera : 4,5. Gueye : 5. Verratti : 6. Di Maria : 4,5. Kean : 6,5. Mbappé : 5,5

Les notes de L'Equipe pour les joueurs parisiens : Navas : 8. Dagba : 4. Kehrer : 3. Marquinhos : 6. Bakker : 5. Herrera : 6. Gueye : 4. Verratti : 6. Di Maria : 4. Kean : 6. Mbappé : 3

“La première de Pochettino a révélé l’ampleur du chantier qui attend l’entraîneur pour façonner le PSG à son goût”, commente L’Equipe. “Il ne fallait pas s’attendre à ce que Pochettino transforme ce PSG du sol au plafond après trois séances d’entraînement et avec neuf absents. Mais il était difficile d’imaginer que Paris soit autant en difficulté, aussi, au cours de cette soirée vive et glaciale. Malmené par des Stéphanois ambitieux, le PSG vient de lâcher deux nouveaux points dans la course au titre et il n’a pas mérité autre chose que ce nul. […] Néanmoins, l’entraîneur a donné un premier aperçu de ce qu’il avait envie de voir, à l’avenir : un Verratti plus haut et plus influent dans le jeu du PSG, un peu plus de jeu long et direct à la récupération et de la densité dans l’axe. En revanche, l’utilisation des couloirs par les latéraux fut inexistante ou presque, alors que le repli des attaquants, et notamment de Mbappé, demeure un chantier grand ouvert. Auteur d’une nouvelle prestation très quelconque, le champion du monde ne parvient que rarement à faire la différence en solo et ne s’est pas créé de situations nettes.”

“Les Verts, qui ont mené trois minutes au score, ont obtenu un bon match nul face au PSG (1-1), grâce notamment à un excellent Jessy Moulin”, observe Le Progrès. “Les joueurs de Claude Puel peuvent être fiers d’avoir tenu tête au champion de France en titre et finaliste de la dernière Ligue des champions, et ce point pris là où beaucoup d’autres équipes finiront bredouilles pourrait compter en fin de saison.”