Traditionnellement, le PSG joue son premier match de l’année civile après trois jours d’entraînement dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Mais cette année, c’était l’AS Saint-Etienne (14e de la Ligue 1) avec une semaine d’entraînement qui était au programme à Geoffroy-Guichard, et non Linas-Montlhéry à Bondoufle. Avec neuf joueurs en moins, et un état physique “du moment”, évidemment, la tache était plus complexe pour le PSG. Et elle le fût face à des Verts vaillants et combatifs. Qui en plus on ouvert la marque sur une erreur (une relance osée de Kehrer pour Gueye qui se trouve dépossédé du ballon). Heureusement, Moise Kean a rapidement égalisé avec détermination. L’international italien prêté par Everton est décidément une satisfaction. Tout comme Keylor Navas, toujours là pour effectuer des parades déterminantes. Marquinhos a tenu l’arrière-garde (avec un bon jeu de tête). Mais décidément Thilo Kehrer ne rassure pas. Sur les côtés, trop peu d’apports qualitatifs des latéraux pour peser sur le match. D’autant plus qu’Angel Di Maria était éteint. Le jeu est donc passé par Marco Verratti, très impliqué, et passeur décisif. L’Italien devait prendre les clés. Il l’a fait. Mais en ce 6 janvier, le PSG n’avait pas toutes les armes. C’est donc logiquement un point qui a été pris dans le Forez.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (7.5) Dagba (4) Marquinhos (6) Kehrer (3) Bakker (4) Herrera (5,5) Gueye (4) Verratti (7) Di Maria (4) Kean (6) Mbappé (4)