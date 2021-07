Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 9 juillet 2021 dans la presse hexagonale… Les interrogations autour de Sergio Ramos et les états d’âmes de Keylor Navas sont les thèmes du jour.

L’Équipe du 9 juillet

L’Équipe revient longuement sur la situation de Keylor Navas (34 ans) et l’impact de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma (22 ans) sur la saison à venir. Le Costaricien aurait été “surpris” puis “remonté” contre la direction parisienne d’avoir décidé de faire venir le portier italien à Paris. Cette arrivée de l’ancien milanais rappelle le cas des dernières années de Navas au Real Madrid avec Courtois, qui l’avait poussé à rejoindre le PSG. Des rumeurs expliquent qu’il devrait rester numéro 1 alors que d’autres placent les deux gardiens en concurrence. Le quotidien sportif assure que Navas est prêt à défendre sa place dans le but du PSG. Malgré des échos d’un possible prêt de Donnarumma, la tendance est de conserver les deux gardiens dans l’effectif. “En interne, on assure que le choix en reviendra à Mauricio Pochettino, et à lui seul. Et l’option jugée la plus réaliste serait une mise en concurrence des deux hommes, à la régulière“, conclut le journal. Nous pouvons ajouter que l’ancien madrilène est “très respecté” au sein du vestiaire Rouge & Bleu et que l’arrivée de Sergio Ramos “ne changera pas la donne” sachant en plus que le gardien de but aura été “irréprochable” toute la saison dernière.

Le quotidien sportif fait un point sur la situation des neuf gardiens de but sous contrat avec le PSG. Sergio Rico (27 ans, 2024) pourrait être prêté ou vendu si Navas et Donnarumma restent, tandis qu‘Alexandre Letellier (30 ans, 2022) resterait le n°3. Alphonse Areola (28 ans, 2023) aurait des touches avec Celta Vigo et “un club londonien”. Mais son salaire de 700.000€ reste un obstacle. Pour Marcin Bulka (21 ans, 2025) et Garissone Innocent (21 ans, 2023), on se dirige vers des prêts. Pour ce dernier, “Paris est disposé à prendre en charge la totalité de son salaire pour qu’il ait du temps de jeu”. Innocent a des touches en L2 et en National. Le jeune italien Denis Franchi (18 ans, 2023) a été approché par des clubs espagnols notamment, mais Paris veut le garder. “Il pourrait défendre le but en U19 au côté du nouveau venu Lucas Lavallée (18 ans, 2024), formé à Lille et à qui le PSG a proposé un premier contrat pro cet été.”

Le Parisien du 9 juillet

Le Parisien fait un focus sur l’arrivée de Sergio Ramos et les questions que l’on peut se poser autour de ce transfert, qui est “un grand coup” qu’a “frappé” le PSG, malgré un “certain nombre d’interrogations” qui précède cette arrivée. Tout d’abord sur le timing, L’Espagnol était une véritable opportunité de marché, tout comme Gigio Donnarumma et Gini Wijnaldum. L’ancien joueur du Real Madrid “n’arrive pas au PSG pour jouer les doublures de luxe” et “va entrer dans la rotation en défense centrale, où il va directement concurrencer Marquinhos et surtout Kimpembe”. Une situation qui a “surpris” l’international français. Concernant son état physique, le fait de ne pas avoir disputé l’Euro lui a permis de “travailler d’arrache-pied” dans le but de “revenir à son meilleur niveau”.

Quoi qu’il en soit, “ces renforts sont susceptibles de convaincre la superstar parisienne Kylian Mbappé de prolonger son contrat courant jusqu’en 2022”, observe l’AFP. Au passage, l’agence rappelle une qualité rare de Sergio Ramos : c’est un “défenseur-buteur, qui assumait dernièrement la responsabilité de tirer les penalties au Real, et qui compte 101 buts inscrits en 671 matches avec le club madrilène.”