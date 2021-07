Van Gaal tranchant avec le PSG, Mbappé, Neymar et Wijnaldum

Ancien coach de l’Ajax, du Barça ou du Bayern, Louis Van Gaal (69 ans) joue au juge dans le journal L’Equipe alors que l’Euro de football arrive à son terme dimanche. Dans le lot des critiques du technicien néerlandais le PSG n’est pas à la noce. Comme l’équipe de France ou le Portugal, le Paris Saint-Germain n’est pas une équipe à ses yeux.

“Imaginez que vous entraînez Mbappé… (il sourit) Je pense que c’est compliqué. C’est un défi. Physiquement et techniquement, c’est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n’est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle – et ça lui arrive souvent –, est-ce qu’il joue pour l’équipe à ce moment-là ? Je me pose la question. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses. Vous croyez que Neymar joue pour l’équipe ? (il se marre) Je ne crois pas. J’aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l’équipe. Le PSG ne gagnera jamais la C1 tant qu’il ne jouera pas en équipe. Ce n’est pas une question de talent mais de personnalités qui doivent jouer ensemble ! Et bien sûr d’interactions entre le coach et les joueurs, entre l’intérêt collectif et l’investissement individuel. Tout le monde doit accepter le caractère et la personnalité de chaque joueur, même la grande star. Comment y parvient-on ? Avec beaucoup de réunions. Collectives et individuelles car vous ne pouvez pas humilier un joueur devant les autres. Mais surtout collectives : devant le groupe, un joueur ne dit pas qu’il n’est pas d’accord. Quand un joueur est la star de l’équipe, il croit qu’il a le pouvoir et qu’il est intouchable. Wijnaldum ? le PSG récupère un joueur d’équipe de plus. C’est une bonne chose pour l’équilibre du groupe et ils vont l’adorer. C’est un joueur de bon niveau, pas le top niveau, mais il est endurant, fantastique, il a le nez pour venir dans les 16 mètres et marquer plein de buts. J’aime ce genre de joueur capable de se projeter et de se replacer au bon moment, pas quand il est trop tard. J’aime les joueurs qui donnent tout pour l’équipe et quand même créatifs.”