La nuit de mercredi à jeudi devait tranquillement permettre aux joueurs du PSG de faire la transition vers des vacances bien méritées, c’est finalement de l’agitation qui a accompagné les premières heures de la trêve hivernale parisienne. Exit Thomas Tuchel après 127 matches sur le banc Rouge & Bleu, 95 victoires, 13 nuls et 19 défaites. Le technicien allemand aura remporté six titres majeurs dont deux Ligue 1 (2019, 2020). Toutefois, avec 2,35 points pris par match, Thomas Tuchel se place juste en dessous de ses prédécesseurs Laurent Blanc (2,36) et Unai Emery (2,42). En revanche le technicien allemand aura été le seul à mener le PSG en finale de Ligue des champions. Quel bilan faire des années Tuchel à Paris ?

“Compte tenu de la puissance du PSG, c’est compliqué de faire le bilan de son entraîneur juste au travers de son palmarès”, explique Jérôme Rothen au journal Le Parisien. “Il faut aussi tenir compte de la façon dont il a fait progresser l’équipe, du style de jeu mis en place. Dans ces domaines, le passage de Tuchel au PSG est un échec. Au début, je l’ai trouvé rafraîchissant. Il parlait football avec enthousiasme, promettait du jeu et du spectacle en apportant quelque chose de différent. Ça a duré six mois. Comme beaucoup, je me suis pris au jeu autour de la finale de Ligue des champions. Mais quatre mois après, il n’en reste pas grand-chose.”