Dimanche soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot La Chaîne) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour le troisième Classico de la saison. Un Classico que connaît bien Jérôme Rothen. Il en a joué quelques-uns lors de son passage à Paris entre 2004 et 2010. Avec en point d’orgue la finale de Coupe de France en 2006 remportée par les Parisiens. Pour Le Figaro dans une interview croisée avec Eric Di Meco- l’actuel consultant RMC – a avoué avoir toujours aimé la rivalité entre les deux clubs. “Je l’ai toujours aimée, même quand j’étais gamin, à l’époque où Éric jouait et Marseille gagnait souvent ces duels. C’était très frustrant pour les supporteurs parisiens. Après, j’en ai joué pas mal, j’en ai gagné pas mal, j’en ai perdu aussi. Mais ça reste de bons souvenirs. PSG-OM ou OM-PSG, c’est le match à suivre, quel que soit le classement. On ne peut que l’aimer quand on est attaché à l’un des deux clubs.“

Jérôme Rothen qui aurait aimé jouer avec le PSG actuel. “Oui. En plus, j’ai quitté le PSG parce que ça manquait de moyens et je savais plus que certains que pour gagner au PSG, comme à Marseille d’ailleurs, il faut être vraiment beaucoup plus fort à la base que les autres. Et ça se paie. Je me souviens d’avoir croisé Nasser (Al-Khelaïfi) lors d’un match au Parc avec Bastia. Il m’avait dit: «Pourquoi es-tu parti?»… Je me le demande (sourire).”