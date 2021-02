La cacophonie autour des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 après le fiasco Mediapro (la Chaîne Téléfoot) a pris fin ce jeudi après-midi. Réunie en conseil d’administration ce jeudi, la LFP a accepté une offre de Canal Plus. La chaîne cryptée va récupérer l’intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. “Ce jeudi après-midi, le conseil d’administration de la LFP a validé le deal avec Canal +, lui permettant de s’organiser d’ici la fin de l’exercice pour les droits de diffusion des prochaines saisons“, relate l’Equipe. Le quotidien sportif qui indique que selon ses informations Canal Plus “pourrait verser autour de 35 millions d’euros supplémentaires et poursuivre le paiement du lot 3”.