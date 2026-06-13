Saliba : « Le PSG, indiscutablement la meilleure équipe d’Europe »

William Saliba s’est incliné contre le PSG en finale de la Ligue des champions. S’il estime que le PSG est la meilleure équipe d’Europe, il pense que le club de la capitale n’est pas intouchable.

Le 30 mai dernier, le PSG et Arsenal s’affrontaient en finale de la Ligue des champions. Rapidement mené au score par les Gunners, le club de la capitale a réussi à égaliser avec un penalty d’Ousmane Dembélé avant de s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 3). Titulaire en défense centrale au sein du club anglais, William Saliba est revenu sur cette défaite d’Arsenal. L’international français assure ressortir avec des regrets de cette finale contre le PSG.

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« Ils ne sont pas intouchables »

« Des regrets ! Mais vraiment. Quand tu ouvres la marque dans une finale, que tu ne concèdes l’égalisation que sur penalty et que tu perds aux tirs au but, forcément tu es amer, lance le défenseur central dans une interview accordée à France Football. J’ai entendu dire qu’on avait marqué trop tôt, mais moi, je préfère ouvrir le score contre une équipe comme le PSG plutôt que l’inverse, sinon là tu risques d’exploser. Les gens oublient que l’on a une belle balle de 2-0 par Havertz juste avant la pause. Si on la met, est-ce que les gens auraient dit qu’on avait marqué trop tôt ? On avait le bon plan de jeu, on a senti Paris frustré comme jamais en première période, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont bloqué le PSG comme on l’a fait. » Il a ensuite estimé que le PSG n’était pas intouchable. « C’est indiscutablement la meilleure équipe d’Europe. Mais ils ne sont pas intouchables. On les a bien challengés. Et de la même façon que l’on s’est rapprochés année après année de City en Angleterre avant de réussir à les doubler, on a bien l’intention d’aller déloger Paris en Ligue des champions. Chaque saison, on avance : quarts en 2024, demies en 2025, finale cette année. Peut-être que l’an prochain… »