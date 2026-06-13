Mercato – Vers un départ de Martin James du PSG cet été ?

Le PSG souhaite conserver ses meilleurs éléments de son centre de formation. Mais certains, préfèrent quitter leur club formateur pour s’assurer du temps de jeu. Ce devrait être le cas de Martin James.

Quatrième gardien du PSG lors de la saison 2025-2026, Martin James a brillé avec l’équipe U19 du PSG. Le club de la capitale souhaite le conserver et lui a même proposé un premier contrat professionnel. Mais selon les informations du Parisien, le titi parisien devrait refuser ce premier contrat professionnel dans son club formateur pour tenter de lancer sa carrière ailleurs. « Si son choix de ne pas poursuivre l’aventure est désormais arrêté, il n’a pas encore définitivement tranché quant à sa future destination », avance le quotidien francilien.

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Il souhaite lancer sa carrière ailleurs

Le Parisien indique que ses performances avec les équipes de jeunes du PSG ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens à l’approche de la fin de son contrat aspirant. Son choix de quitter les doubles champions d’Europe peut également être lié à l’arrivée d’Alessandro Longoni en provenance de l’AC Milan. Ce dernier devrait premièrement jouer avec l’équipe Espoirs du PSG, dans laquelle Martin James était titulaire cette saison. Il pouvait donc penser que son temps de jeu allait fortement baisser, sachant que se faire une place en équipe première semble être très difficile avec les présences de Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin.









