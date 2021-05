The Sun, The Athletic, Sky Sports ou même Le Parisien ont évoqué des discussions entre Tottenham et Mauricio Pochettino. L’entraîneur sous contrat avec le PSG peut-il faire ses valises après cinq mois de compétition et retourner à Londres ? C’est à prendre au sérieux selon le journaliste de RTL Philippe Sanfourche. “Ces informations arrivent de médias qui sont très crédibles”, a commenté le journaliste sur le plateau de la chaîne L’Equipe. “Mauricio Pochettino, s’il est en train de gagner son vestiaire, puisque ça se passe bien, il y a toujours ces problèmes qu’on a toujours connu au PSG avec la direction sportive. Mais aussi avec la direction qui reste floue dans ces cas, capable de nommer directement l’entraîneur ou de le destituer du jour au lendemain. On n’oubliera pas que Leonardo, son choix n°1 c’était Allegri.“