Sous contrat jusqu’en 2022 avec le LOSC, le gardien de but nordiste Lucas Lavallée (18 ans) devrait s’engager avec le PSG dans les prochaines semaines. C’est ce que rapporte le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi via Twitter. International français U18, le portier d’1m95 est dit réactif et explosif malgré sa grande taille, il a connu une ascension éclair chez les équipes de jeunes. Il évoluait en U19 au LOSC.