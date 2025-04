Sélections – Pacho, Hakimi… les résultats des internationaux du PSG

Ce vendredi soir, deux joueurs du PSG étaient concernés par les matches internationaux avec deux succès pour Achraf Hakimi et Willian Pacho.

En cette trêve internationale de mars, 20 joueurs du PSG ont rejoint leur sélection. Si en Europe, les équipes sont occupées par la Ligue des Nations, dans les autres continents, la phase de qualifications pour la Coupe du monde 2026 se poursuivait. Et ce vendredi, deux joueurs du PSG étaient sur les terrains. Willian Pacho avec l’Equateur et Achraf Hakimi avec le Maroc.

Equateur / Vénézuela (2-1)

Dans le cadre de la 13e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, l’Equateur avait un beau coup à réaliser au classement. Pour cela, la Tri devait s’imposer face au Vénézuela. Avec Willian Pacho titulaire (90 minutes), l’équipe coachée par Felix Sanchez a pu compter sur un doublé d’Enner Valencia (39e, 46e). La réduction de l’écart tardive de Jhonder Cadiz (90’+1) n’aura pas fait trembler l’Equateur. Avec ce succès, la Tri prend désormais la deuxième place (22 pts) du classement devant le Brésil.

Dominateur dans cette rencontre (71% de possession de balle), l’Equateur a aussi pu compter sur la solidité défensive de Willian Pacho, associé à Félix Torres en charnière centrale. Le défenseur du PSG a touché un total de 99 ballons dans cette rencontre (93% de passes réussies, 82/88). Le défenseur de 23 ans a également affiché sa solidité avec 4 duels aériens remportés sur 6. Une belle performance dans la lignée de sa forme actuelle avec les Rouge & Bleu. Pour son prochain match, l’Equateur se déplacera au Chili dans la nuit de mardi à mercredi.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Ordoñez (Yeboah, 62e), F.Torres, Pacho, Estupiñán – Caicedo, Vite (Méndez, 90e) – Franco, Plata (Castillo, 90e), Corozo (Mercado, 62e) – Valencia (c) (Rodriguez, 84e)

Le classement des qualifications Coupe du monde 2026 zone Amérique du Sud

Argentine – 28 pts (+15) Equateur – 22 pts (+8) Brésil – 21 pts (+7) Uruguay – 20 pts (+7) Paraguay – 20 pts (+2) Colombie – 19 pts (+4) Bolivie – 13 pts (-16) Vénézuela – 12 pts (-5) Pérou – 10 pts (-10) Chili – 9 pts (-12)

Niger / Maroc (1-2)

De son côté, le Maroc a connu plus de difficulté pour venir à bout du Niger dans cette 5e journée de phase des qualifications à la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont concédé l’ouverture du score au retour des vestiaires (47e) mais ont pu compter sur des réalisations des remplaçants Ismael Saibari (59e) et Bilal El Khannouss (90e) pour renverser le score et prendre le large en tête du groupe (12 pts). Titulaire et capitaine, Achraf Hakimi a disputé l’intégralité du match (90 minutes) et a notamment reçu un carton jaune. Le latéral du PSG s’est montré très actif dans son couloir droit avec un total de 105 ballons touchés (88% de passes réussies, 68/77). Malgré du déchet dans son jeu (17 ballons perdus), le joueur de 26 ans s’est montré solide dans les duels (8/11 remportés). Pour son prochain match, le Maroc défiera la Tanzanie mardi prochain.

Le XI du Maroc : Bono – Hakimi (c), Yamiq, Aguerd, Mazraoui – Ounahi (El Khannouss, 55e), Amrabat, Ben Seghir (Saibari, 56e) – B.Diaz (Targhalline, 90e), En-Nesyri (Igamane, 82e), Rahimi (Ezzalzouli, 56e)

Groupe E des qualifications à la Coupe du monde zone Afrique

Maroc – 12 pts (+10) Niger – 6 pts (+2) Tanzanie – 6 pts (+0, 1 match en moins) Zambie – 3 pts (-1) Érythrée – 0 pt (aucun match disputé) Congo – 0 pt (-11, 1 match en moins)