Selon Le Parisien, Tottenham espérerait au moins 50M€ pour Dele Alli

Depuis de nombreuses semaines, le nom de Dele Alli s’affiche comme la rumeur principale pour une éventuelle arrivée au PSG. Très peu utilisé par José Mourinho avec Tottenham (seulement 74 minutes disputés en Premier League, 472 minutes au total), le milieu de terrain de 24 ans ne serait pas contre une arrivée au PSG. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Spurs, l’international anglais est considéré comme une opportunité de marché par les Rouge et Bleu, rapporte leparisien.fr, “à savoir un joueur d’avenir, abordable financièrement et qui apporterait un plus au groupe de Mauricio Pochettino.” En effet avec l’ancien entraîneur de Tottenham (2014-2019), Dele Alli a disputé plus de 190 matches toutes compétitions confondues entre septembre 2015 et novembre 2019, avec notamment une finale de Ligue des champions face à Liverpool en mai 2019. Ainsi, le natif de Milton Keynes (Angleterre) ne serait pas contre l’idée de retrouver son ancien coach au PSG. Et toujours selon les informations du Parisien, “Leonardo et Mauricio Pochettino ont d’emblée évoqué le nom de Dele Alli à l’heure d’aborder les possibles renforts.”

Cependant, les demandes financières de Tottenham pourraient freiner les envies du PSG dans ce dossier. En effet, comme le rapporte quotidien francilien, un simple prêt de Dele Alli est jugé “inenvisageable” par les dirigeants anglais. Le club de Premier League souhaiterait un transfert ou un prêt avec achat différé. Ainsi, toujours selon les informations du Parisien,“Tottenham espérerait au moins 50M€ pour Dele Alli.” Un prix qui devrait fortement freiner le PSG dans ce dossier. “Les négociations sont donc difficiles et la tendance change régulièrement du côté de Londres. Le PSG observe ce dossier avec prudence.” En effet, afin d’anticiper les fins de contrat de Julian Draxler et Ángel Di María (les négociations pour une prolongation se poursuivent avec l’international argentin), Dele Alli serait considéré comme “une première pierre à l’édifice de Pochettino.” Enfin, Le Parisien conclut en précisant “qu’il serait étonnant que le PSG boucle une autre arrivée que Dele Alli cet hiver même si, avec Leonardo, rien ne semble impossible.”

Statistiques 2020-2021 de Dele Alli (Tottenham)