Entre les discussions pour les prolongations de contrat de Neymar Jr et Kylian Mbappé, le changement d’entraînement et les rumeurs mercato autour d’une arrivée de Lionel Messi, les sujets autour du PSG sont nombreux depuis le début de la saison. Dans un entretien exclusif accordé à France Football (à paraître ce mardi), le directeur sportif du PSG, Leonardo, s’est exprimé sur les différents dossiers concernant le club de la capitale. Sur son site internet (voir ici), le magazine hebdomadaire a publié quelques morceaux de cette interview. Extraits choisis.

Le renvoi de Thomas Tuchel

Leonardo : “On savait, et il (Tuchel) savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison… Mais là, nous avons décidé d’anticiper un peu. (…) On n’a pas changé de coach pour faire les beaux. (…) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n’était pas la première fois que l’on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu’il ne me comprenait plus…”

Les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé

Leonardo : “J’espère qu’ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (…) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n’est pas à les supplier : «S’il te plaît, reste.» C’est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j’ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là.”

Les rumeurs autour d’une arrivée de Messi

Leonardo : “Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. (…) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… Quatre mois (NDLR : d’ici la fin de la saison) dans le football, c’est une éternité, surtout dans cette période.”

La gouvernance au sein du club

Leonardo : “Il faut comprendre que les décisions ne nous sont pas imposées au gré de soi-disant caprices (NDLR : en provenance de Doha). Parce que le PSG est une entité désormais structurée, très pro, avec une vision à long terme et des personnes très compétentes. A commencer par Nasser qui a une idée très claire de la voie à emprunter pour conduire le club au sommet. (…) Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas revenu au PSG pour passer mon temps à entendre : «Leo fais ci, Leo fais ça…». Ca n’aurait pas de sens. (…) On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l’on dépense des millions dans l’achat de joueurs ou la construction d’un nouveau centre d’entraînement et que l’on va passer juste quelques minutes pour se séparer d’un coach sur un coup de tête ?”