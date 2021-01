Depuis une Coupe de la Ligue en 2012, aucun trophée n’a été remporté par l’Olympique de Marseille. Mais avant le Trophée des champions face au PSG, il n’y a “pas de pression” sur les Phocéens pour le coach André Villas-Boas “puisqu’il y a un milliard et demi de différence” en termes d’investissement entre le PSG et l’OM et que la Ligue 1 est “le championnat le plus déséquilibré du monde”. Pas la faute de Marseille s’ils ne gagnent pas de trophée depuis 2012 ? Bien sûr que oui, puisque le PSG a remporté depuis 2011 (date du rachat du club par QSI) 26 des 36 trophées domestiques en jeu. Il y avait donc de la place pour les sudistes. Comme le souligne le journaliste du Parisien, Dominique Séverac.

“Oui, c’est la faute de l’OM s’il recrute mal. On pense au grand attaquant, Mitroglou puis Benedetto. Oui, c’est la faute de l’OM. Le Stade Rennais a bien gagné la Coupe de France, et Strasbourg une Coupe de la Ligue. L’OM a un budget bien supérieur à celui de Dijon, et il vient d’y faire un match nul. L’argument de l’argent ne suffit pas Monsieur Villas-Boas ! C’est de sa faute si Payet est un intermittent du spectacle et pas un joueur de football”, a déclaré le journaliste lors de l‘EDS. Avec Villas-Boas, il y a cette petite musique “moi je suis le petit club, le PSG c’est disproportionné” pour grossir l’ennemi et dire “ils ont de l’argent mais pas de talent”, c’est ça qu’il veut dire.”