Il ne doit pas y avoir de retrouvailles entre Neymar et les Marseillais (Alvaro en particulier) demain à Lens, dans le cadre du Trophée des champions. D’autant plus qu’il y a des comptes à régler et des coups à prendre par rapport au match houleux au Parc des Princes (0-1). Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, le dit fermement : Neymar ne doit pas jouer demain à Lens ce PSG-OM avec un enjeu très relatif.

“Vous avez peut-être la mémoire courte mais les plus grosses blessures de Neymar c’est en janvier ou février quand il fait froid. Là, il vient seulement de reprendre collectivement. Si on prend Icardi, il a repris l’entraînement au début de la semaine dernière et ils ont attendu le PSG-Brest pour le remettre dans le groupe, il n’était pas du déplacement à Saint-Etienne. Ce n’est pas parce que c’est Neymar que tu vas prendre plus de risques… pour un trophée en bois. Neymar, vous allez le mettre remplaçant à Bollaert avec un petit plaid sur son banc pendant une heure ? Moi, je pense que Neymar reviendra en tant que titulaire quand il l’aura décidé. Et pas à la 65e minute à Lens. C’est Neymar”, a commente Philippe Sanfourche lors de l’EDS. “Lors du match au Parc, les joueurs du PSG étaient focalisés sur l’après-Bayern et les tweets de Payet. Ils étaient à bloc sur le fait de se farcir Payet. Ils ont pris le match par le mauvais bout et ils sont sortis du match.”