Xavi Simons a rejoint le PSG durant l’été 2019 en provenance du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain (17 ans) joue avec l’équipe U19 des Rouge & Bleu et a fait une apparition avec l’équipe première en entrant en jeu en fin de match contre Caen en Coupe de France (0-1), le 10 février dernier. À la Une du nouveau magazine du PSG, le Néerlandais a évoqué son intégration au sein du groupe Rouge & Bleu.

“Ici, je me sens comme à la maison. Je suis très heureux au PSG. Mes coéquipiers m’ont bien intégré et j’ai ce sentiment de faire partie d’une famille. En fait, je suis au meilleur endroit possible où je pourrais me trouver aujourd’hui, lance Simons dans PSG Le Mag. La saison dernière, je dois dire que j’étais un peu timide. Je venais d’arriver, je ne connaissais pas grand monde et il y avait un peu cette barrière de la langue. Parler français m’aide aussi à plaisanter avec mes coéquipiers, ce qui est important dans la vie d’un groupe.”

Xavi Simons qui a indiqué qu’avoir pu jouer au Parc des Princes (contre Sochaux, le 5 août dernier) avec le maillot du PSG l’a beaucoup marqué.

“Jouer au Parc avec ce maillot est un rêve. J’y suis déjà allé comme spectateur et j’ai adoré l’ambiance mise par les fans. Ils font beaucoup de bruit pendant tout le match ! Cette atmosphère, j’image, doit transmettre de l’énergie aux joueurs. En attendant, je travaille chaque jour avec l’idée de progresser pour que ce rêve devienne réalité. Pour y parvenir, il y a un chemin à suivre : je dois rester focus sur mes objectifs et continuer à travailler.“