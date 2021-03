Brest / PSG : Le groupe brestois sans Larsonneur, Honorat et Lasne

Ce samedi soir (21h10 sur France 2 et Eurosport 2), le PSG affrontera le Stade Brestois 29 – au Stade Francis-Le Blé – à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur Ángel Di María et Marco Verratti, de retour de blessure. De son côté, l’entraîneur brestois, Olivier Dall’Oglio, a convoqué un groupe de 20 joueurs. Les anciens Parisiens, Sébastien Cibois et Gaëtan Charbonnier sont présents, tout comme Bandiougou Fadiga, prêté avec option d’achat par le club de la capitale. Concernant les absents, Christophe Hérelle (genou) et Franck Honorat (adducteurs) sont forfaits. Le gardien, Gautier Larsonneur, et le milieu brestois, Paul Lasne, seront également absents (choix du coach). Voici le groupe des 20 brestois retenus pour affronter le PSG.

Le groupe brestois