Après un match manqué contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé est attendu au tournant pour le quart de finale retour dans trois jours.

Le PSG devra élever son niveau et éviter les erreurs grossières mardi prochain à Barcelone pour espérer se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Et pour cela, Luis Enrique devra compter sur un Kylian Mbappé en meilleure forme. Le numéro 7 parisien est complètement passé à côté de sa rencontre et a été au centre des critiques après la défaite 2-3 face au FC Barcelone, en quart de finale aller de C1. Et l’attaquant de 25 ans a conscience d’être passé à côté de cette rencontre importante, comme l’a indiqué Loïc Tanzi dans l’émission « L’Equipe de Greg » sur la chaîne L’Equipe.

« Ce match face à Marseille l’a perturbé »

« Oui, c’est l’une des pires périodes de sa carrière, je pense que celle après l’Euro 2021 était plus difficile pour lui psychologiquement, où il avait notamment pensé à arrêter l’équipe de France. Mais là, c’est l’une des pires au niveau collectif. C’est très dur pour lui avec ce qui se passe autour de lui. Avant le début du rassemblement avec l’équipe de France, il a dit qu’il n’était pas perturbé, mais je pense que ce match face à Marseille (il a été remplacé à l’heure de jeu, ndlr), l’a perturbé justement parce qu’il ne s’attendait pas à sortir aussi tôt pour son dernier Classique. Après, je crois à son rebond parce que c’est un grand joueur, il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Il est conscient qu’il n’a pas fait un grand match et qu’il a laissé tomber son équipe contre Barcelone sur ce premier match. J’ai envie d’y croire qu’il va se remettre à l’endroit et qu’il va faire gagner son équipe à Barcelone. »