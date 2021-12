Todibo : « Prendre un point ici c’est déjà pas mal »

Le PSG recevait Nice ce soir dans le choc de la 16e journée de Ligue 1. Un choc pas à la hauteur durant lequel les Parisiens ont encore failli dans le dernier geste. Les deux équipes se quittent sur un triste 0-0. Jean-Clair Todibo a tenu à saluer la performance défensive de son équipe au micro de Canal Plus.

« On était venu pour gagner mais on savait que si on voulait y arriver il fallait avoir cette solidité défensive et être juste dans les transitions. Malheureusement on a été bon défensivement mais pas assez juste en transition. Prendre un point ici c’est déjà pas mal.«